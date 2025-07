Pagelle Tour de France 2025 tappa di oggi | Yates devastante Healy eccezionale Pogacar-Vingegaard in controllo

PAGELLE DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Simon Yates, voto 10: dopo il trionfo del Giro d’Italia, ecco anche la vittoria di tappa al Tour de France, terza della carriera. È alla Grande Boucle con i panni da gregario di Vingegaard, oggi però ha avuto l’opportunità di giocarsi le proprie carte e l’ha fatto nel modo migliore. Sull’ultima rampa era nettamente più forte rispetto ai rivali e lo ha dimostrato lanciando il proprio attacco a due chilometri dall’arrivo e gestendo fin sul traguardo. Thymen Arensman, voto 8: al Giro era stato veramente anonimo, qui ha dimostrato di avere una condizione più che accettabile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Yates devastante, Healy eccezionale. Pogacar-Vingegaard in controllo

