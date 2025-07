Trovate in una comunità finte dosi di droga per truffare clienti

Controlli della polizia in una comunitĂ nei giorni scorsi. In alcune camere sono stati rinvenuti diversi involucri termosaldato simili a dosi di droga. Le analisi hanno pori rilevato che droga non era e la polizia ipotizza che possano esser seviti per truffare qualche cliente. Sono state anche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: droga - comunitĂ - dosi - truffare

Droga in città e anche nella comunità per minori: pene rideterminate in appello - LECCE - Nella giornata di ieri (giovedì 22 maggio 2025) la prima sezione penale della corte d'appello di Lecce ha riformato una sentenza di primo grado, risalente al 9 luglio 2024.

Giornata mondiale contro la droga: sensibilizzazione nelle Case di Comunità di Strozza e Zogno - Bergamo. In occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, la ASST Papa Giovanni XXIII organizza per giovedì 26 giugno una mattinata di sensibilizzazione, informazione e orientamento nelle due Case di Comunità della Valle Imagna e della Valle Brembana.

