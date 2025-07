Batman e superman nel dominio pubblico | dc annuncia un evento straordinario per l’anniversario

Il panorama dei fumetti di DC Comics si prepara a un evento storico, segnato dall’imminente anniversario dei cento anni dalla fondazione dell’editore. Con il progressivo avvicinarsi alla data del 2035, anno in cui alcuni dei personaggi più iconici come Superman e Batman entreranno nel dominio pubblico, la casa editrice ha deciso di lanciare una campagna celebrativa di grande rilievo. Questa iniziativa si sviluppa su un arco temporale di dieci anni, coinvolgendo eventi e mostre che ripercorreranno le diverse epoche della storia DC. celebrando il centenario: una campagna decennale. l’evento al san diego comic-con 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Batman e superman nel dominio pubblico: dc annuncia un evento straordinario per l’anniversario

In questa notizia si parla di: batman - superman - dominio - pubblico

