La peste polmonare fa una vittima in Arizona primo caso dal 2007 Come si trasmette

La sola parola genera paura ed è quindi una notizia il decesso in Arizona, nella Contea di Coconino, per peste polmonare. Si tratta del primo decesso per peste nella contea dal 2007 secondo il dipartimento della Salute e Servizi Umani della Contea. Ma in quel caso la persona contagiata aveva avuto un’interazione con un animale morto e infettato dalla malattia. Ogni anno negli Stati Uniti vengono segnalati in media sette casi di peste umana, secondo i Cdc (Centers for Disease Control and Prevention). Le autoritĂ della Contea di Coconino hanno affermato che il rischio di esposizione per la popolazione rimane basso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La peste polmonare fa una vittima in Arizona, primo caso dal 2007. Come si trasmette

