Tragedia a Carovigno | neonato di 5 mesi muore durante la vacanza con i genitori

Muore neonato di 5 mesi durante una vacanza in Puglia: disposta l’autopsia. Un tragico risveglio ha sconvolto una famiglia di Alatri, in provincia di Frosinone, in vacanza a Specchiolla, marina di Carovigno (Brindisi). Un bambino di 5 mesi è morto all’alba di oggi, lunedì 14 luglio, mentre dormiva nel letto con i genitori in un resort sul litorale pugliese. Il dramma nella notte, vani i tentativi di rianimazione. Secondo quanto ricostruito, attorno alle 3:30 il padre del piccolo si sarebbe svegliato per andare in bagno e, tornando a letto, si sarebbe accorto che il bambino non respirava ed era cianotico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia a Carovigno: neonato di 5 mesi muore durante la vacanza con i genitori

In questa notizia si parla di: vacanza - mesi - carovigno - neonato

Muscoli mai in vacanza, 2 settimane di sgarri in estate vanificano 6 mesi di sforzi - (Adnkronos) – Per rimanere sani, tonici e definiti, i muscoli non dovrebbero mai andare in vacanza. Bastano infatti anche solo 2 settimane di assoluto riposo e di 'sgarri' con la dieta per vanificare fino ad anche 6 mesi di sforzi in palestra.

“I docenti non hanno tre mesi di vacanza e non lavorano 18 ore a settimana. Non andiamo in vacanza, agonizziamo in convalescenza” - Si avvicina l'estate e ritorna in mente quella convinzione ormai comune che i docenti godano di tre mesi di vacanza.

Arriva giugno e il solito stucchevole ritornello “i professori hanno tre mesi di vacanza”. La battaglia sui social tra chi invidia le ferie estive e chi rivela: “Lavoro fino a luglio, riprendo ad agosto” - Arriva giugno e puntualmente sui social esplode la polemica: "I professori hanno tre mesi di vacanza!".

Un bimbo di cinque mesi è morto all'ospedale Perrino di Brindisi dove era stato ricoverato d'urgenza la scorsa notte. A quanto si apprende il piccolo dormiva nel letto matrimoniale con i genitori, protetto da alcuni cuscini, durante una vacanza della famiglia a C Vai su Facebook

Tragedia in vacanza: bimbo di 5 mesi muore nel sonno in un resort a Carovigno; Bimbo di 5 mesi morto in un resort a Carovigno, trovato senza vita nel letto accanto ai genitori. La famiglia; Brindisi, tragedia per una famiglia in vacanza a Carovigno: muore bimbo di 5 mesi in un resort. Aperta un'inchiesta.

Neonato muore nel letto matrimoniale fra mamma e papà: la tragedia nel resort mentre la famiglia è in vacanza - Morto mentre dormiva nel letto matrimoniale fra la mamma ed il papà. msn.com scrive

Tragedia in vacanza: neonato di cinque mesi muore nel sonno in un resort di Specchiolla - Carovigno (Brindisi) – Una vacanza estiva si è trasformata in tragedia per una giovane coppia originaria di Alatri, in provincia di Frosinone. Segnala brindisisera.it