Scegli la tua avventura | tre versioni della nuova Evoluzione su FC 25 Choose Your Own Adventure

EA Sports ha rilasciato una nuova Evoluzione dedicata agli esterni offensivi: Scegli la tua avventura I, disponibile in tre versioni differenti. Tutte offrono gli stessi identici miglioramenti, ma cambiano per numero di partite richieste e costo in monete o FC Point. In pratica: più si paga, meno partite bisogna giocare. Questa Evoluzione è pensata per trasformare un AD o ED fino a 95 di valutazione in un attaccante devastante, con boost importanti a velocità , tiro, dribbling e l’aggiunta di stili di gioco avanzati. Le tre versioni disponibili:. Scegli la tua avventura I – Premium Costo: 100000 FC Coin o 400 FC Point. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

