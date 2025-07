La Toscana e le regionali Giani incontra Schlein | Vertice proficuo piena condivisione

Firenze, 14 luglio 2025 ‚ÄstUn incontro proficuo, segnato da una piena condivisione del quadro politico con la segretaria Elly Schlein, i membri della segreteria nazionale Igor Taruffi e Marco Furfaro, e il segretario regionale Emiliano Fossi, con i quali ho lavorato in stretta sinergia negli ultimi mesi". √ą quanto dichiara, in una nota, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al termine di un vertice andato avanti per quattro ore al Nazareno sulle Regionali del prossimo autunno. "Ho illustrato le ragioni che mi hanno spinto, nei giorni scorsi, a dichiarare la mia disponibilit√† alla candidatura, chiarendo al gruppo dirigente nazionale e regionale ogni aspetto che aveva generato fraintendimenti e dato l'idea di divisioni inesistenti ‚Äď aggiunge Giani ‚Äď Siamo tutti consapevoli della delicatezza di questo passaggio: costruire un progetto politico largo, unitario e credibile, fondato su un programma condiviso con partiti, movimenti e societ√† civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - La Toscana e le regionali, Giani incontra Schlein: ‚ÄúVertice proficuo, piena condivisione‚ÄĚ

