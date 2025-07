Difendere Albanese Gli intellettuali radical-chic si schierano con la relatrice Onu Pro-Pal

Il mondo della cultura italiana si mobilita in favore di di Francesca Albanese. Attori, scrittori, musicisti e intellettuali hanno sottoscritto un documento in difesa della relatrice speciale delle Nazioni Unite sanzionata dagli Stati Uniti per aver attribuito alle multinazionali occidentali la colpa del presunto genocidio israeliano. Si tratta di una lettera aperta, rivolta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro degli Esteri Antonio Tajani, nella quale si chiede espressamente di "difendere una cittadina italiana sanzionata per aver svolto il proprio mandato Onu". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Difendere Albanese". Gli intellettuali radical-chic si schierano con la relatrice Onu Pro-Pal

Lettera a Meloni, Mattarella e Tajani: "Bisogna difendere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa" - Personalità della Cultura italiana hanno firmato una lettera aperta in difesa di Francesca Albanese, indirizzata a Mattarella, Meloni e Tajani per chiedere di difendere la relatrice speciale dell'Onu sui territori palestinesi dalle sanzioni chieste dall'Amministrazione Trump.

LETTERA APERTA IN SOSTEGNO A FRANCESCA ALBANESE Per la verità su Gaza e la libertà di documentare le violazioni dei diritti umani Noi sottoscritti, intellettuali, artisti, scrittori e scrittrici, cittadini e cittadine impegnati nella difesa dei diritti umani e della

