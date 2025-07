Strappo in Giunta con i socialisti per il sindaco serve discontinuità netta con il passato

OSTUNI -¬†Dopo ritiro delle deleghe ai tre ex esponenti della Giunta appartenenti al Partito Socialista Italiano - il vice Giuseppe Tanzarella, l'assessore al bilancio Antonio Zurlo e l'assessora ai Servizi Sociali Antonella Turco - avvenuto dieci giorni fa, e dopo il sostegno pubblico espresso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Strappo in Giunta con i socialisti, il resto della maggioranza fa quadrato attorno a Pomes - Riceviamo e pubblichiamo una nota dei gruppi politici Con Pomes, Consenso Civico, Insieme per Pomes, Movimento 5 Stelle,  Ostuni è Viva e Partito Democratico, che sostengono il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes.

