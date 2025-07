Bruno Fernandes FUTTIES SBC disponibile su FC 25

Bruno Fernandes riceve una versione FUTTIES 97 con doppio ruolo CAMCM, 5 stelle piede debole e 5 stelle mosse abilitĂ . Una carta PLUS PLUS, estremamente completa sia da trequartista che da centrocampista box-to-box. Tra i playstyle spiccano “Regista”, “Mezzala”, “Attaccante ombra” e “10 vecchia scuola”, rendendolo perfetto in ogni zona del centrocampo. Dettagli carta:. Overall: 97. VelocitĂ : 93. Tiro: 97. Passaggi: 97. Dribbling: 94. Difesa: 85. Fisico: 88. Ruoli: CAM, CM. Piede debole AbilitĂ : 55. Durata: 13 giorni. Sfide da completare (15 in totale):. 1. Manchester United Min. 1 giocatore Manchester United. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Bruno Fernandes FUTTIES SBC disponibile su FC 25

Il Manchester United ha messo in guardia dal vendere Bruno Fernandes - Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Vista in dettaglio di una bottiglia d’acqua del Manchester United con il badge del club.

Bruno Fernandes infastidito dalla domanda di un giornalista: “Conosci le regole? Adesso ti spiego” - Bruno Fernandes infastidito dalla domanda di un giornalista dopo la vittoria del Manchester United in casa dell'Athletic Club: "Conosci le regole? Adesso ti spiego".

Bruno Fernandes spiazzato da una domanda sulla finale di Europa League: “Neanche il traduttore ha capito” - Durante la conferenza stampa in vista della finale di Europa League tra Manchester United e Tottenham, Bruno Fernandes è stato protagonista di un siparietto comico con una giornalista basca.

