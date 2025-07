Data del prossimo nintendo direct rivelata da nuove indiscrezioni

Le recenti indiscrezioni riguardanti i prossimi eventi di Nintendo anticipano un possibile annuncio importante nel settore dei videogiochi. La notizia si basa su fonti affidabili e suggerisce una finestra temporale precisa per il prossimo Nintendo Direct, evento molto atteso dagli appassionati e analisti del settore. anticipazioni sul prossimo nintendo direct. Secondo le informazioni più recenti, il prossimo appuntamento con il Nintendo Direct potrebbe essere programmato per la fine di luglio 2025. Questa ipotesi deriva da un leak di fonte attendibile, che indica come data probabile la seconda metà del mese corrente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Data del prossimo nintendo direct rivelata da nuove indiscrezioni

In questa notizia si parla di: nintendo - prossimo - direct - data

Zelda deve essere il prossimo classico Nintendo su Switch 2 - Il franchise di Zelda ha attraversato una fase di grande rinnovamento grazie al successo di titoli come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e il suo seguito.

Nigthdive Studios ha annunciato finalmente la data di uscita di System Shock 2: 25th Anniversary Remaster su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch: già disponibile su PC, la riedizione farà il proprio debutto anche su console il prossimo 10 luglio. Vai su Facebook

Nintendo Direct a luglio? Spunta la lista degli annunci per Switch 2, ma andateci cauti; Un nuovo Animal Crossing sarebbe la sorpresa del prossimo Nintendo Direct, che arriverebbe a breve; Nintendo annuncia un nuovo Direct: ecco data, ora e cosa vedremo.

Nintendo Direct, spunta la data del prossimo episodio - «Ho sentito alcune cose e penso ci sia una forte possibilità che ci sia un Nintendo Direct la prossima settimana, venerdì 28. Segnala spaziogames.it

Nintendo Direct 2024: data, ora e novità per la Switch! - Evosmart.it - Il prossimo Nintendo Direct, programmato per il 21 febbraio 2024, promette di essere ricco di annunci entusiasmanti. Si legge su evosmart.it