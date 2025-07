Dopo aver incassato la valigetta del Money in the Bank a Evolution per conquistare il Women’s World Title, Naomi ha messo fine a ogni speculazione confermando ufficialmente a quale brand apparterrà d’ora in avanti. Durante l’ Evolution Recap Show, Naomi ha confermato di essere una Superstar di RAW, sottolineando che, da campionessa, è pronta a portare “puro caos e distruzione” nel brand rosso. Naomi ha ammesso di aver sempre avuto la sensazione che RAW non le avesse mai dato davvero una possibilità, e che lì non aveva mai trovato il successo. Ora, però, è determinata a cambiare le cose e ha degli obiettivi da realizzare durante le puntate del lunedì sera: “Beh, sì, ovviamente, perché ho questo tocca il Women’s World Title, capisci cosa intendo? Sto per scatenare il caos laggiù. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Naomi è la nuova campionessa di Raw: “Porterò puro caos e distruzione ogni lunedì”