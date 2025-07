André Juve quella mossa del Wolverhampton non lascia dubbi sul futuro del centrocampista | la rivelazione cambia tutti gli scenari! Ecco cosa sta accadendo

André Juve, quella mossa del Wolverhampton non lascia dubbi: tutti gli aggiornamenti sul centrocampista. André, centrocampista brasiliano del Wolverhampton, è un profilo molto apprezzato dal calciomercato Juve e da molte altre squadre, in particolare in Spagna, dove il suo talento non passa inosservato. Tuttavia, nonostante l’interesse crescente, il suo attuale club non sembra intenzionato a cederlo facilmente. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Wolverhampton considera André come una risorsa fondamentale e, per questo motivo, lo ritiene non cedibile a meno che non arrivi una proposta che soddisfi appieno le loro richieste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - André Juve, quella mossa del Wolverhampton non lascia dubbi sul futuro del centrocampista: la rivelazione cambia tutti gli scenari! Ecco cosa sta accadendo

