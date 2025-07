Juve per la difesa spunta Chabot | costa più di 20 milioni di euro

Torino, 14 luglio 2025 – Un nome nuovo per la difesa spunta oggi per il mercato della Juve. Dalla Germania rimbalza la voce di un interessamento dei bianconeri per Jeff Chabot, centrale classe 1998 dello Stoccarda. La dirigenza vuole dunque portare a termine un colpo difensivo, per allungare le rotazioni oltre i rientri di Cabal e Bremer e per competere su tutti i fronti con maggiori possibilitĂ di turnover di alto livello. Nel frattempo, continuano i contatti con il Porto per Francisco Conceicao e con lo Sporting Lisbona per l’ipotetica cessione di Alberto Costa. Poi Kolo Muani: è stallo col Psg che lo ha proposto all’Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, per la difesa spunta Chabot: costa piĂą di 20 milioni di euro

In questa notizia si parla di: juve - difesa - spunta - chabot

Lazio Juve, Tudor ha deciso: scelta la difesa per il big match. Ecco i tre bianconeri davanti a Di Gregorio - di Redazione JuventusNews24 Lazio Juve, Tudor ha deciso: scelta la difesa per il big match dell’Olimpico.

Juve, torna d’attualità il grande obiettivo: è lui il colpo per la difesa -  Il club bianconero lavora al mercato in vista della prossima stagione: torna in auge un grande obiettivo della scorsa sessione, è lui il preferito Juve, torna d’attualità il grande obiettivo: è lui il colpo per la difesa – SerieAnews La Juventus guarda già alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa e dare l’assalto al titolo.

Inter scatenata sul mercato: pensa a un ex Juve per rinforzare la difesa! Marotta si è mosso per effettuare un sondaggio. Vorrebbe regalarlo a Inzaghi prima del Mondiale per Club! - di Redazione JuventusNews24 Inter scatenata sul mercato: vorrebbe quell’ex difensore della Juve per rinforzare la difesa prima dell’inizio del Mondiale per Club.

Juventus, arriva la freccia per Tudor: blitz clamoroso in Spagna Cosa sta succedendo https://bit.ly/4lCPCvy Vai su Facebook

Juve, spunta un nome nuovo per la difesa. Può arrivare a Torino per 15 mln di euro; Giuntoli, per aiutare Motta un ex Spezia? Tanti nomi, ora spunta anche Chabot; Dalla Germania: Juve su Chabot dello Stoccarda per la difesa. Todibo idea concreta.

Juve, per la difesa spunta Chabot: costa più di 20 milioni di euro - Dalla Germania viene segnalata la Juve sul centrale classe 1998 dello Stoccarda: operazione da oltre 20 milioni. Secondo msn.com

Juventus, piace Chabot: Tudor attende Bremer e pensa all’ex Sampdoria come prima alternativa a Balerdi - Il Marsiglia fa muro per Balerdi, i bianconeri pensano a Chabot dello Stoccarda ... Si legge su sport.virgilio.it