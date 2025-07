Library Party a Villa Meriggio | incontri letterari e visita al parco

Fondazione Meriggio apre i suoi splendidi giardini per una serata speciale, dove letteratura, natura ed emozioni si fondono in un'esperienza unica. Portate con voi una morbida coperta per distendervi sui prati, il vostro libro preferito e soprattutto la voglia di lasciarvi incantare. Potrete. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: meriggio - library - party - villa

Library Party - sotto le stelle Vai su Facebook

Rocco Ronchi per il secondo incontro "Philosophica - Colloqui del Meriggio" - Il secondo appuntamento è previsto per questo giovedì 27 febbraio 2025 alle 18, con ... Come scrive veronasera.it

Un party nella villa confiscata per festeggiare i domiciliari: baby ... - Roma – Un party, organizzato per festeggiare la concessione dei domiciliari, all’interno della villa confiscata della nonna. Scrive ilfaroonline.it