Serie B al via il 22 agosto | ecco il calendario 2025 2026

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta oggi a Milano l’assemblea di Lega B che ha ufficializzato le date chiave del campionato di Serie B 20252026. Il torneo cadetto prenderĂ il via con l’ormai tradizionale Opening Day venerdì 22 agosto, mentre la prima giornata completa si disputerĂ sabato 23 agosto. La regular season si concluderĂ nel weekend dell’8-10 maggio 2026. Anche per la prossima stagione la Serie B si fermerĂ durante le quattro finestre internazionali FIFA: dall’1 al 9 settembre, dal 6 al 14 ottobre, dal 10 al 18 novembre e dal 23 al 31 marzo. Confermati anche cinque turni infrasettimanali, in programma il 30 settembre, il 28 ottobre, il 10 febbraio, il 3 marzo e il 17 marzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie B, al via il 22 agosto: ecco il calendario 2025/2026

