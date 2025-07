Attivare i comandi vocali di Google Gemini su ogni smartphone

I comandi vocali sono diventati sempre più parte integrante dei moderni telefoni, visto anche la continua evoluzione degli assistenti vocali: ormai parlano con un tono di voce molto naturale e convincente, al punto da poter essere scambiati per umani. Oggi vale davvero la pena esplorare le potenzialità di un assistente vocale evoluto con Google Gemini: il nuovo assistente AI di Google non è più un mero esecutore di comandi come poco tempo fa, ma offre un’esperienza conversazionale più fluida e intelligente. Disponibile su Android e, con alcune limitazioni, su iPhone, Gemini permette di eseguire comandi complessi, generare testi e analizzare contenuti sullo schermo. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

In questa notizia si parla di: vocali - comandi - attivare - google

Come usare OK Google per inviare messaggi con WhatsApp o Telegram; Google Assistant, come funziona e come sfruttarla al meglio; Visore XR di Samsung: sarà il primo a utilizzare il comando vocale Hey Gemini.

Attivare i comandi vocali dell'assistente Google su ogni smartphone - Per attivare i comandi vocali apriamo l'app Google sul nostro telefono Android, premiamo in alto a destra sull'icona dell'account Google, pigiamo su Impostazioni e apriamo il menu Assistente Google. Da navigaweb.net

Ok Google: come funziona e attivare lista comandi vocali - Ok Google (Google Assistant): come funziona e attivare lista comandi vocali Partiamo con qualche spiegazione. Scrive tuttotek.it