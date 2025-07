Calciomercato Inter in uscita passi avanti per la cessione di Sommer! Il dopo Muslera del Galatasaray può essere lui

. Ecco gli indiziati. Il Galatasaray è pronto a voltare pagina tra i pali. Dopo 14 anni in Turchia, il portiere uruguaiano Fernando Muslera (classe 1986) ha salutato il club per tornare in patria, firmando con l’ Estudiantes. Una scelta dal forte valore simbolico che apre ora un nuovo capitolo per i giallorossi di Istanbul, decisi a rinforzarsi con un portiere di alto profilo. Secondo quanto riportato da Fanatik, la dirigenza turca ha ristretto la lista dei possibili sostituti a tre nomi di prestigio, tutti in scadenza nel 2026: Marc-AndrĂ© ter Stegen (Barcellona), Yann Sommer ( Inter ) e Mike Maignan ( Milan ). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, in uscita passi avanti per la cessione di Sommer! Il dopo Muslera del Galatasaray può essere lui

