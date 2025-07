Uomo colpisce una donna in pieno centro davanti a ragazzini e passanti | choc nel Salento Il video

Botte da orbi in pieno centro a Tricase, in provincia di Lecce, dove un uomo ha colpito una donna con una testata. Il pestaggio è stato anche immortalato in un video che è finito in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Uomo colpisce una donna in pieno centro, davanti a ragazzini e passanti: choc nel Salento. Il video

In questa notizia si parla di: uomo - donna - pieno - centro

Arrestato dalla polizia l’uomo che il 27 giugno aveva scippato un’anziana in pieno centro a Civitanova. Si tratta del 56enne... Vai su Facebook

Fidenza, donna accoltellata alla gola in pieno centro: è gravissima ... - Fermato un uomo di 45 anni L’aggressione è avvenuta in piazza Pezzana dopo una lite. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Arezzo, donna ottantenne accoltella un cinquantenne in pieno centro - Arezzo, 13 novembre 2023 – Un uomo di 50 anni è stato ferito con un coltello in pieno centro ad Arezzo, in zona Bastioni, da una donna di 80 anni che stava offendendo i passanti. Riporta lanazione.it