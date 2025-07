Ucraina l’ultimatum di Trump a Putin | Accordo in 50 giorni o dazi al 100% Armi a Kiev? Manderemo il meglio alla Nato sarà un’operazione coordinata

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato un duro monito alla Russia, annunciando possibili tariffe se non si arriverĂ a un accordo sulla guerra in Ucraina entro 50 giorni. «Sono deluso dal presidente Putin, perchĂ© pensavo che avremmo raggiunto un accordo due mesi fa. Quindi, in base a ciò, imporremo dazi di circa il 100%, li definireste dazi secondari», ha dichiarato il tycoon durante un incontro nello Studio Ovale con il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Nel corso dell’incontro, Trump ha anche confermato l’intesa per l’invio di armi a Kiev, sottolineando che l’operazione sarĂ condotta in stretta collaborazione con la Nato. 🔗 Leggi su Open.online

Rubio: accordo Usa-Ucraina pietra miliare per fermare la guerra - "L'Accordo sul Fondo di Investimento per la Ricostruzione tra Usa e Ucraina è una pietra miliare nel nostro comune obiettivo, e un passo importante per porre fine a questa guerra".

Ecco tutti i punti dell'accordo tra Usa e Ucraina sulle terre rare - La firma dell'intesa sulle terre rare arriva dopo mesi di duri negoziati tra Kiev e Washington. Le autoritĂ ucraine definiscono il patto una "pietra miliare"

Ucraina e Stati Uniti firmano l’accordo sulle terre rare: dentro anche un fondo per la ricostruzione - Usa e Ucraina hanno firmato l’accordo su minerali. L’intesa garantisce l’accesso privilegiato degli americani ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale.

