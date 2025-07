Incidente a Marocchi di Poirino | incendio di un' auto in marcia che resta distrutta

Un'auto è andata improvvisamente a fuoco nel pomeriggio di ieri, domenica 13 luglio 2025, mentre percorreva via Marocchi a Poirino, proprio davanti alla farmacia della frazione. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e a dare l'allarme. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio ma per la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

