Tempi di soccorso a Piacenza la media più bassa dell’Emilia-Romagna | intervento in 13 minuti

Tempi di soccorso, 13 minuti a Piacenza, la media più bassa tra le province dell’Emilia-Romagna. A fare il punto sul sistema emergenza-urgenza in Emilia-Romagna in conferenza stampa, l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, e Antonio Pastori, coordinatore della rete regionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: romagna - emilia - tempi - soccorso

A caccia dell’affitto più basso in Emilia-Romagna: quali sono i quartieri più cercati - Dove vivere in Regione senza spendere una follia. C’è un’indagine che evidenzia come si prediliga cercare casa in provincia: l'elenco delle città più gettonate

Clima migliore, in Emilia Romagna brilla solo Rimini. Piacenza maglia nera - Bologna, 28 aprile 2025 — Chi ha il clima migliore? Bari, anche quest’anno, secondo l’ultima edizione della classifica stilata da Il Sole 24 Ore con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024.

Fondazione per le vittime di reato, l’Emilia-Romagna ha aiutato 1.200 persone in 20 anni - Bologna, 6 maggio 2025 - La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato compie vent’anni. Vent’anni in cui, appunto, ha aiutato - materialmente, ma non solo - 1.

Grave incidente per un biker sbalzato in una scarpata per circa 50 metri: sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna. L'incidente è accaduto in località Rovaiola Sopra tra l'omonimo ponte e Corte Brugnatella Vai su Facebook

Grazie al 118, in Emilia-Romagna oltre 1.400 pazienti assistiti al giorno, più di 527mila all’anno, in forte crescita: nel 2020 erano 452; Grazie al 118, in Emilia-Romagna oltre 1.400 pazienti assistiti al giorno, più di 527mila all’anno; Risposte in 6 secondi, soccorsi in 15 minuti: i numeri da primato dell’emergenza sanitaria in Emilia-Romagna.

Risposte in 6 secondi, soccorsi in 15 minuti: i numeri da primato dell’emergenza sanitaria in Emilia-Romagna - Con questi tempi la nostra regione si piazza al secondo posto nella classifica nazionale e registra una media di 14mila interventi ogni 100mila abitanti ... msn.com scrive

Grazie al 118, in Emilia-Romagna oltre 1.400 pazienti assistiti al giorno - 400 persone assistite ogni giorno nel 2024, più di 527mila l’anno, con un tempo medio di intervento di 15 minuti, quindi 4 minuti al di sotto della media nazionale, come certificano i dati del ... Lo riporta temponews.it