Trump molto arrabbiato con Putin | subito armi a Kiev e dazi secondari a Mosca al 100% se la pace non arriva in 50 giorni

Subito le armi all’Ucraina e poi «tariffe secondarie del 100%» alla Russia se «entro 50 giorni» non si arriverĂ a un accordo per il cessate il fuoco. Donald Trump è, come ha detto lui stesso, «molto arrabbiato» con Vladimir Putin «perchĂ© pensavo che avremmo avuto un accordo due mesi fa». La pazienza è finita, è il messaggio ribadito da Trump, che dopo l’ultima telefonata con Putin, avvenuta il 3 luglio, ha piĂą volte chiarito di aver preso atto dell’inconsistenza delle promesse di dialogo del Cremlino, arrivando la scorsa settimana a sostenere che lo zar «ci dice un sacco di ca.te». Trump «molto arrabbiato con Putin». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

