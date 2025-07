Tour de France 2025 Ben Healy | Ho dato tutto Non ci credo ancora sono in maglia gialla

Una giornata che Ben Healy difficilmente dimenticherĂ . L’irlandese della EF Education-EasyPost è la nuova maglia gialla del Tour de France 2025, sfruttando al meglio la fuga che si è venuta a creare nella decima tappa. Poco importa che sia sfumata la vittoria sul traguardo di Le Mont-Dore Puy de Sancy, con il successo del vincitore del Giro Simon Yates, visto che Healy è riuscito a strappare per 29 secondi la maglia a Tadej Pogacar, con lo sloveno e la UAE che hanno probabilmente deciso di lasciare il simbolo del primato. Un misto di gioia ed incredulitĂ per il corridore irlandese, che aveva giĂ trionfato nella sesta tappa della Grande Boucle: “ Non ci credo ancora. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, Ben Healy: “Ho dato tutto. Non ci credo ancora, sono in maglia gialla”

In questa notizia si parla di: healy - maglia - tour - france

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sigillo in solitaria per Healy a Vire. Van der Poel torna maglia gialla - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:28 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Tour de France.

Tour de France 2025: Ben Healy vince una tappa durissima a Vire Normandie. Van der Poel riprende la Maglia Gialla - Arriva la prima fuga di questo Tour de France 2025. Sesta tappa, arrivo in quel di Vire Normandie: dopo una prima parte di gara percorsa a velocità folle a trovare l’attacco giusto è Ben Healy.

Tour, fuga d’oro di Healy nella sesta tappa. Van der Poel torna in maglia gialla - (Adnkronos) – Impresa dell’irlandese Ben Healy nella sesta tappa del Tour del France di oggi, giovedì 10 luglio, nei continui saliscendi tra Bayeux e Vire Normandie, in una tappa da 201,5 km.

Tour de France, Simon #Yates vince la decima tappa, Ben #Healy in maglia gialla #TDF2025 #14luglio Tutti i dettagli su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/07/tour-de-france-2025-edizione-112-la-grande-boulche-tadej-pogacar-jonas-vingeg Vai su X

Sesto appuntamento con il podcast dedicato al Tour de France e riguardante la vittoria di Ben Healy e la maglia gialla di Mathieu Van der Poel, giunte dopo la scelta dello sloveno. #bonsoirtour #tourdefrance #healy #vanderpoel #pogacar #ciclismo #ciclismoi Vai su Facebook

Simon Yates vince la 10^ tappa, Healy in giallo; Tour de France: Simon Yates vince la decima tappa, Ben Healy in maglia gialla - La classifica come miglior scalatore (maglia a pois); Tour de France 2025 - 10a tappa | Ben Healy maglia gialla virtuale - Video.

Simon Yates conquista una tappa al Tour de France: Healy si prende la maglia gialla - In un Tour de France che si conferma più incerto che mai, la decima tappa ha regalato spettacolo e colpi di scena sul traguardo in salita del Puy de Sancy, nel cuore del ... Scrive msn.com

Tour de France stravolto: Healy si prende la maglia gialla, tappa a Simon Yates - Il giorno della Bastiglia stravolge il Tour de France 2025: Simon Yates, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, ha conquistato la decima frazione della Grande Boucle, una tappa con ben otto Gran Premi ... Segnala msn.com