Romano chiarisce la situazione di Asllani | Ecco cosa pensa l’Inter Al momento succede questa cosa con i club italiani

Romano chiarisce la situazione dell’Inter con Asllani: «Ecco cosa pensa la societĂ . Al momento succede questa cosa con i club italiani». Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002, continua a far parlare di sĂ© in ottica mercato. Dopo una stagione con poco spazio all’ Inter, il futuro del regista albanese è sempre piĂą in bilico. La dirigenza nerazzurra lo considera tra i possibili partenti, ma non è ancora arrivata un’offerta concreta che possa sbloccare la situazione. L’obiettivo di Asllani, però, appare chiaro: in caso di addio alla squadra di Cristian Chivu, il giovane centrocampista vorrebbe restare in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

