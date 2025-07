Dopo 5 anni di guerra Carlo e Harry tentano la pace

Un incontro segreto, un drink informale e la speranza di una riconciliazione. A Londra, mentre il mondo guardava altrove, due emissari di re Carlo III e del principe Harry hanno teso un “ramoscello d’ulivo” dopo anni di silenzi e accuse. Ma la pace tra i Windsor è ancora lontana. Re Carlo III e il principe Harry Un summit nell’ombra. Nella discrezione della Royal Over-Seas League, un esclusivo club a pochi passi da Clarence House, si è consumato mercoledì 9 luglio 2025 quello che la stampa britannica definisce giĂ un “summit di pace”. Nessun re, nessun principe: solo i loro piĂą fidati collaboratori. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Dopo 5 anni di guerra, Carlo e Harry tentano la pace

Re Carlo e i suoi viaggi, 70 opere d’arte in mostra raccontano 40 anni di tour - (Adnkronos) – Quarant'anni fa, l'allora principe di Galles invitò, a sue spese, il pittore John Ward a partecipare a una visita ufficiale in Italia in qualità di artista ufficiale del tour, con l'incarico di disegnare o dipingere ciò che lo ispirava.

Archie compie 6 anni, la dedica di mamma Meghan, ma non c'è pace per i Sussex: "Carlo furioso" - Il lieto evento non allenta le tensioni nella Royal Family: dall'Inghilterra giungono notizie di un Carlo frustrato per l'intervista del figlio

