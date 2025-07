Juventus Audero in pole per il ruolo di vice Di Gregorio Perin

La Juventus si prepara a un cambiamento significativo tra i pali. Mattia Perin, attuale secondo portiere, ha chiesto la cessione, aprendo le porte a un possibile ritorno di Emil Audero. Cresciuto nel vivaio bianconero, Audero si candida come vice di Michele Di Gregorio, titolare indiscusso per la stagione 202526. Il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Audero in pole per il ruolo di vice Di Gregorio, Perin

In questa notizia si parla di: juventus - audero - pole - ruolo

Audero Juventus, i bianconeri hanno scelto lui come nuovo secondo! Madama, però, deve fare i conti con due fattori: uno di questi è inaspettato! - di Redazione JuventusNews24 Audero Juventus, la Vecchia Signora deve battere la concorrenza di una squadra di Serie B per concretizzare il suo ritorno.

Audero Juventus, prima apertura del portiere al ritorno in bianconero: accetterebbe il ruolo di vice Di Gregorio. Le novità - di Redazione JuventusNews24 Audero Juventus, prima apertura del portiere al ritorno in bianconero: accetterebbe il ruolo di vice Di Gregorio.

Palermo, Tognozzi in pole per il ruolo di DS ma la Juve è forte su di lui; Palermo: Marcandalli e Candela in pole, Audero o Fulignati per la porta. Il sogno è Esposito; Juventus, Audero in pole per il ruolo di vice Di Gregorio, Perin.

Audero Juventus, prima apertura del portiere al ritorno in bianconero: accetterebbe il ruolo di vice Di Gregorio. Le novità - Audero Juventus, prima apertura del portiere al ritorno in bianconero: accetterebbe il ruolo di vice Di Gregorio. Segnala juventusnews24.com

Mercato Juventus, già partita la caccia al nuovo secondo portiere: due i nomi in lista per sostituire Perin, c’è un preferito - Mercato Juventus, già partita la caccia al nuovo secondo portiere: due i nomi in lista per sostituire Perin, c’è un preferito sul tavolo della Continassa Con Mattia Perin destinato a lasciare la Juven ... Riporta juventusnews24.com