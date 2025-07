Ciclista investito e incastrato sotto un camion in via Mantova | 33enne gravissimo in Rianimazione

Poco prima delle ore 17 di lunedì 14 luglio un ciclista di 33 anni è stato investito da un camion lungo via Mantova, all'altezza del cavalcavia. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco e la polizia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

