L’attore Cooper Koch si è unito al cast in costruzione di Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino targato Amazon MGM Studios. In un nuovo articolo redatto da Deadline questa sera è stato confermato che Cooper Koch (Monsters) è tra i nuovi membri del cast di Artificial, il film sulle intelligenze artificiali diretto da Luca Guadagnino, gli altri due attori al momento confermati sono Yura Borisov (Anora) e Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man). Monica Barbaro viene indicata dalla fonte come in trattative per un ruolo. Nessun dettaglio sul ruolo è stato al momento rivelato, così come nessun dettaglio è stato rivelato riguardo la trama di un film che viene descritto come una “ commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale “. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Artificial | Cooper Koch nel film di Luca Guadagnino

