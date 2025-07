La serie TV “ Harry Potter ” della HBO, l’attesissimo ritorno al mondo magico di J.K. Rowling, ha ufficialmente avviato la produzione negli studi Warner Bros. Studios di Leavesden nel Regno Unito, quasi 14 anni dopo il giorno in cui “Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2” ha concluso il viaggio di Harry sul grande schermo. Lo show ha rivelato un primo sguardo a Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter, sorridente in costume con i caratteristici occhiali rotondi del personaggio e la divisa scolastica. McLaughlin è affiancato da Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout in quello di Ron Weasley. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Harry Potter, arrivano le prime immagini della nuova serie HBO