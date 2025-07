Monossido in hotel 8 persone devono la vita un operatore del 118 | Ha evitato una tragedia

"Il personale sanitario ha evitato, questa notte, una tragedia a Roma". Un infermiere del 118 ha salvato 8 persone, rimaste intossicate dal monossido di carbonio mentre soggiornavano all'hotel Raganelli di via Aurelia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: monossido - hotel - persone - evitato

Fuga di gas all’Hotel Raganelli sull’Aurelia: sette persone ricoverate per monossido di carbonio - Sette persone ricoverate per inalazione di monossido di carbonio è il bilancio di una fuga di gas all'Hotel Raganelli di via Aurelia a Roma.

Roma, fuga di monossido di carbonio in un hotel: evacuati 96 ospiti - Momenti di paura in un albergo di Roma. Quasi cento ospiti del Raganelli Hotel di via Aurelia 738, sono stati fatti evacuare per una fuga di monossido di carbonio.

Roma, esalazioni monossido di carbonio in hotel in via Aurelia: 96 evacuati, 6 in ospedale - (Adnkronos) – Esalazioni di monossido di carbonio in un hotel in via Aurelia a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che hanno evacuato in via precauzionale 96 persone.

Monossido in hotel, 8 persone devono la vita un operatore del 118: Ha evitato una tragedia; Roma, fuga di monossido di carbonio in un hotel: evacuati 96 ospiti; Fuga di monossido di carbonio in un hotel di Roma: fatte evacuare 96 persone.

Monossido in hotel, 8 persone devono la vita un operatore del 118: “Ha evitato una tragedia” - Un infermiere del 118 ha salvato 8 persone, rimaste intossicate dal monossido di carbonio mentre soggiornavano all’hotel ... Come scrive fanpage.it

Roma, hotel in via Aurelia evacuato per fuga di monossido. Gli ospiti: «Abbiamo dovuto lasciare la stanza con urgenza» - Sono rientrati in hotel gli ospiti evacuati all'alba di questa mattina dall'Hotel Raganelli, in zona Aurelia a Roma. Si legge su msn.com