Lazio ancora in campo a Formello | riecco Guendouzi fuori Basic E c’è già un infortunio

Sarri ha diretto la seconda seduta biancoceleste della giornata, riabbracciando il francese che però ha lavorato a parte. L’albanese interrompe l’allenamento dopo un brutto contrasto con Noslin A Formello è andata in scena la seconda seduta di questo primo giorno di ritiro ‘casalingo’. Dopo l’allenamento di questa mattina, la squadra di Sarri è tornata subito in campo in un clima calda, ma non ancora tornato alle temperature di inizio luglio. Al centro sportivo biancoceleste si è rivisto anche Matteo Guendouzi, che questa mattina non era invece presente. Viceversa out Basic (in campo stamane, ufficialmente non c’è nessun infortunio e resta in uscita ) insieme anche a Patric e Zaccagni, che si è operato solo lo scorso 25 giugno per un problema che si portava dallo scorso campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

