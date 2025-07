Social l' Ue lancia l' app per verificare l' età | ecco come funziona

L' Unione europea fa un passo avanti per tutelare i piĂą giovani, lanciando un' app che servirĂ a verificare la reale etĂ degli utenti che frequentano i social. Si tratta di un progetto mirato a proteggere i dati personali dei minorenni, e a schermarli da possibili pericoli presenti in rete. Non solo. Il sentore comune è che questa possa essere considerata una prova che porterĂ allo sviluppo di un portafoglio d'identitĂ digitale. Ma in cosa consiste questa applicazione? A presentarla è stata la vice presidente della Commissione europea Henna Virkkunen. L'app è stata ragionata ai sensi del Digital Service Act, e dovrebbe essere in grado di svelare l'etĂ effettiva degli utenti che si trovano sui vari social network, e non solo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Social, l'Ue lancia l'app per verificare l'etĂ : ecco come funziona

