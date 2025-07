L' allarme di Cia Chieti - Pescara sui dazi verso gli Usa | Abruzzo fortemente penalizzato per olio vino e pasta

Nicola Sichetti, presidente di Cia Agricoltori Italiani Abruzzo, lancia l'allarme sull'impatto dei dazi voluti dal presidente degli Stati Uniti Trump per l'export in arrivo negli Usa. Sichetti parla di una forte penalizzazione per l'Abruzzo, regione che ha costruito negli ultimi anni un rapporto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it