Tempo di lettura: < 1 minuto La Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna a otto anni di reclusione inflitta in primo grado al conducente dell’auto che il 5 maggio 2024, in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, sotto l’effetto di alcol e droga, investì, ferendola a morte, la 27enne Rita Granata. L’imputato, alla fine dello scorso novembre, venne condannato al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. I genitori della vittima dal giorno dell’incidente hanno sempre chiesto – anche oggi – “giustizia per Rita” e che il responsabile “sconti effettivamente la sua pena”. L’incidente, secondo quanto emerse dalle indagini svolte dalla Polizia Locale di Napoli avvenne alle 4:15. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Investì e uccise 27enne su strisce a Napoli: 8 anni in appello