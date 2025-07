Leoni Inter si complica l’affare? I nerazzurri vogliono ringiovanire la difesa ma pensano al piano B

Leoni Inter, l’affare sembra complicarsi. I nerazzurri vogliono comunque ringiovanire la difesa e pensano al piano B. Ecco chi è. Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo, e il reparto difensivo è al centro delle strategie nerazzurre. La dirigenza, con in testa l’allenatore Cristian Chivu, vuole costruire una linea arretrata più giovane, proiettata verso il futuro. In quest’ottica si inserisce la possibile partenza anticipata di Francesco Acerbi, esperto centrale classe 1988, che potrebbe lasciare Milano già in questa sessione estiva. La società sta monitorando da tempo diversi profili under 23 e, secondo quanto riportato da Calciomercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, si complica l’affare? I nerazzurri vogliono ringiovanire la difesa, ma pensano al piano B

In questa notizia si parla di: inter - affare - nerazzurri - vogliono

Inter-Calhanoglu, c’è l’annuncio sul futuro: le ultime sull’affare con il Galatasaray - Il futuro del centrocampista è definito, arrivano notizie importanti riguardo i contatti con il Galatasaray Resta o parte? Questa la domanda che i tifosi dell’ Inter si pongono riguardo la situazione di Hakan Calhanoglu.

“Milan e Inter sono con noi al 100%”: gli ultras, l’affare dei parcheggi di San Siro e i contatti coi vertici di Mi-Stadio - Mauro Russo, l’ex socio in affari di Paolo Maldini e Bobo Vieri, già ai vertici della curva Nord dell’ Inter, in contatto con i fiduciari della ‘ndrangheta come Pino Caminati legato al boss di San Luca Giuseppe Calabrò, secondo la Procura di Milano, si teneva in tasca contatti con i massimi vertici della società Mi-Stadio, di proprietà degli stessi club di Inter e Milan e che dal 2002 ha in concessione dal Comune la gestione di tutta l’area interna ed esterna allo stadio Giuseppe Meazza.

Inter-Barcellona a sorpresa: affare per Dumfries, le cifre - L’olandese è stato il migliore in campo dei nerazzurri nel match d’andata della semifinale di Champions.

GDS - L'affare Calhanoglu al Galatasaray non decolla, l'agente del turco non ha in mano un'offerta per l'Inter: ultimatum dei nerazzurri, via entro luglio oppure resta Vai su Facebook

De Winter all’Inter, cosa serve affinché l'affare con il Genoa vada in porto; Blitz nella sede dell’Inter, affare pazzesco da 120 milioni; Inter, tentativo di scambio con l'Atletico Madrid: i Colchoneros vogliono Frattesi.

De Winter all’Inter, cosa serve affinché l'affare con il Genoa vada in porto - I nerazzurri hanno messo gli occhi su De Winter per rinforzare il reparto arretrato: con il Genoa l’accordo è alla portata, ma prima sarà necessario vendere. Secondo msn.com

Colpaccio Inter, botto di mercato in attacco: affare da 35 milioni di euro - L'Inter pensa in grande per il colpo in attacco per completare il reparto. Si legge su spaziointer.it