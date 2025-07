Egitto' a Gaza oltre 100 civili uccisi al giornovergogna'

Il Ministro degli Affari Esteri dell'Egitto Badr Abdelatty, a Bruxelles per la ministeriale Ue-vicinato meridionale, non vede "nessun segnale" dell'attuazione dell'accordo fra Ue e Israele sulla consegna degli aiuti umanitari a Gaza. "La situazione su campo "è orribile". "Ogni giorno ci sono oltre 100 persone uccise a Gaza solo perché vogliono ricevere gli aiuti, è una vergogna per tutti noi, siamo qui per parlare chiaro e dire ai nostri amici europei cosa accade sul campo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Egitto,'a Gaza oltre 100 civili uccisi al giorno,vergogna'

Tajani: Italia sostiene Egitto in tutti i modi per cessate fuoco Gaza - Il Cairo, 24 apr. (askanews) - "L'Italia sosterrà in tutti i modi il tentativo di mediazione egiziana per arrivare a un cessate il fuoco prolungato tra Israele ed Hamas.

Medio Oriente, raid a Gaza. Missione Tajani in Egitto - Medio Oriente, negli attacchi israeliani a Gaza delle ultime ore sono morte oltre 60 persone. Tajani in Egitto.

Cairo, proposta cessate il fuoco a Gaza di Qatar ed Egitto: "Tregua di 5-7 anni, ritiro Idf dalla Striscia e ritorno prigionieri israeliani e palestinesi" - Hamas pronto a lasciare il controllo di Gaza ma si oppone al disarmo voluto da Tel Aviv, che prende tempo ma non smette di bombardare la Striscia: dall'alba 26 persone sono morte e 60 sono rimaste ferite in attacchi a Khan Younis e Gaza City Le delegazioni di Israele e Hamas sono arrivate al

Moira Amargi, L'Indipendente, 16 giugno 2025 Il Cairo, Egitto – La Global March fino al valico di Rafah non si farà . Sarebbero dovute partire a piedi da al-Arish il 15 giugno le migliaia di persone arrivate da tutto il mondo per rompere l’assedio a Gaza e permett Vai su Facebook

Guerra Israele, Netanyahu: "Dopo tregua torneremo ad assediare Gaza". LIVE - "Dopo la pausa, trasferiremo la popolazione della Striscia verso sud e imporremo un assedio al nord di Gaza", avrebbe detto Netanyahu al ministro delle Finanze Smotrich. Riporta tg24.sky.it