Serie A3 nel roster Domotek arrivano Mancinelli e Rigirozzo | riconfermato De Santis

Nuovi e promettenti arrivi in casa Domotek Volley Reggio Calabria che comunica l'acquisizione dello schiacciatore Matteo Mancinelli per la stagione 20252026. Il giovane atleta classe 2003, proveniente dalla Sabini Volley Castelferretti dove ha militato in Serie B, rafforzerĂ il reparto di “posto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it