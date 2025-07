milan ufficiale ingaggio modric fino al 30 giugno 2026

Il Milan comunica “di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luka Modric fino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione per il prolungamento fino al 30 giugno 2027?. Il regista croato è arrivato a Milano questa mattina per sottoporsi alle tradizionali visite mediche alla clinica Madonnina, poi l’arrivo a Casa Milan per la firma sul contratto. “Sono felice”, le uniche parole dette da Modric ai tanti tifosi che lo hanno acclamato in questa sua prima giornata milanese. Chi è Luka Modric: uno dei più grandi centrocampisti di sempre. Nato a Zara il 9 settembre 1985, Modric muove i primi passi nel calcio professionistico a soli 16 anni, entrando a far parte del Settore Giovanile della Dinamo Zagabria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

