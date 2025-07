Bologna anziano di 77 anni con Alzheimer scompare da casa | ricerche in corso

Apprensione a Bologna per la scomparsa di Giuseppe Saviozzi. Ore di ansia e apprensione a Bologna per la scomparsa di Giuseppe Saviozzi, 77 anni, residente in zona via Genova. L’uomo, affetto da morbo di Alzheimer, si è allontanato nel pomeriggio di domenica 13 luglio dalla propria abitazione e da allora non si hanno più sue notizie. A dare l’allarme è stata la moglie, al rientro a casa, quando non lo ha trovato. Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine, che hanno avviato un’intensa attività di ricerca. Ricerche in corso in tutta Bologna: attivato il piano provinciale. Secondo quanto comunicato dalla Questura di Bologna, Saviozzi potrebbe trovarsi in uno stato confusionale a causa della patologia neurodegenerativa di cui soffre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bologna, anziano di 77 anni con Alzheimer scompare da casa: ricerche in corso

Bologna, ansia per un uomo di 77 anni affetto da Alzheimer scomparso da casa. Attivato il piano di emergenza per persone scomparse. Si cerca ovunque in città.

