Ogni giorno milioni di persone assumono vitamine e integratori, convinte di fare del bene al proprio corpo. Ma cosa c’è davvero dietro questa abitudine così diffusa? L’industria degli integratori vale miliardi di euro e continua a crescere, promettendo salute e benessere in una semplice capsula. Tuttavia, la scienza racconta una storia diversa da quella che ci viene venduta. La maggior parte di questi prodotti non solo è inutile per persone sane, ma può anche essere potenzialmente dannosa. Il fascino per gli integratori non è una novitĂ moderna. GiĂ nell’Ottocento esistevano i venditori di “olio di serpente” che promettevano cure miracolose. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Vitamine a caso? Una bomba a orologeria. Ecco cosa rischiamo (anche se ci sentiamo in forma)