Ciro Immobile è stato presentato alla stampa come nuovo attaccante del Bologna. Per lui si tratta di un ritorno in Serie A, dopo una stagione giocata in Turchia con la maglia del Besiktas. L'ex Lazio fissa subito il suo obiettivo: "Nazionale? Ci penso, giocare il Mondiale sarebbe la chiusura perfetta di una grande stagione col Bologna. E con Gattuso.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Immobile fissa il suo obiettivo: "Nazionale? Ci penso. E con Gattuso..."