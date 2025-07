Venerdì a Roma la quarta edizione di Parlate di mafia l’iniziativa di FdI contro la criminalità

Si terrà venerdì 18 luglio, alle ore 10, presso la Sala del Tempio di Vibia Sabia e Adriano della Camera di Commercio di Roma, in Piazza di Pietra, la quarta edizione dell’evento “Parlate di mafia”, organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia in collaborazione con l’Ufficio studi di FdI. Un evento ormai consolidato che vede riuniti intorno a un tavolo i più importanti esponenti istituzionali impegnati nella difesa della legalità, il giorno prima della ricorrenza della strage di via d’Amelio. “Parlate di mafia”: il programma dell’evento. Alle ore 10 sono previsti i saluti istituzionali di Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, di Paolo Trancassini, questore della Camera dei Deputati e coordinatore FdI del Lazio e di Marco Perissa, deputato e presidente FdI Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Venerdì a Roma la quarta edizione di “Parlate di mafia”, l’iniziativa di FdI contro la criminalità

