L' arrivo di Leoni per le visite mediche

Giornata di visite per i calciatori del Parma. Nel pomeriggio è toccato a Giovanni Leoni, oggetto del desiderio di diversi top Club, compresi quelli ricchi di Premier League. Leoni andrà in ritiro con il Parma, non ha mai manifestato la volontà di andare via nonostante le numerose richieste. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Visite mediche anche per Giovanni #Leoni, l’uomo del momento in casa Parma. Sul difensore è forte l’Inter ma servono 35-40 milioni di euro #Calciomercato Vai su X

Lang, visite mediche con il Napoli il 15 luglio (Gazzetta) Atteso l'annuncio sui social del club del suo arrivo: 25 milioni + 2 di bonus al Psv, contratto fino al 2030 con stipendio da 2 milioni e mezzo l'anno. https://www.ilnapolista.it/2025/07/lang-visite-mediche-co Vai su Facebook

Ricci-Milan, visite mediche giovedì. In difesa è derby per Leoni; Inter: visite mediche ultimate per Bonny, mercoledì la firma in sede. Derby con il Milan per Leoni; Inter attenta: l'Aston Villa mette Bisseck nel mirino.

Atalanta, il video dell'arrivo di Lookman alle visite mediche

Atalanta, l’arrivo dei giocatori allo stadio per le visite mediche - Foto/Video - Ritrovo allo stadio nel centro Habilita per le visite mediche, poi da martedì gli allenamenti a Zingonia con il nuovo mister Juric. Lo riporta ecodibergamo.it