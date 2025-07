Traffico Roma del 14-07-2025 ore 19 | 30

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto Buonasera per un incidente troviamo al momento lunghe code sulla via Pontina nelle due direzioni Esattamente tra Pomezia e il video per Pratica di Mare verso Roma e tra Spinaceto e il bivio per pratica in direzione Pomezia naturalmente ci sono ripercussioni in via di Pratica con code verso Roma per entrare sulla Pontina possiamo sul Raccordo Anulare qui troviamo Code in carreggiata interna tra la Casilina e la sulla stessa via Appia code per incidente tra Capannelle e il raccordo anulare in uscita dalla città intanto proseguono i lavori per il raddoppio ferroviario tra lunghezza e Bagni di Tivoli e questo comporta la sospensione della circolazione ferroviaria tra Roma Prenestina e Guidonia Montecelio fino al 25 luglio la 30 interrotta sarà da Roma a Guidonia e i treni circoleranno tra Guidonia e Tivoli Avezzano previsto comunque un servizio bus tutto bene da Massimo Vischi è tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-07-2025 ore 19:30

Roma, l’Ordine dei medici propone Qr code anti-abusivi negli studi a tutela dei pazienti - (Adnkronos) – Un Qr code 'anti-abusivi' negli studi medici per aiutare il cittadino a verificare "che il professionista a cui si rivolge abbia le carte in regola per fornire le risposte di salute richieste".

Incidente sull’A1 alle porte di Roma: atterra l’eliambulanza, chilometri di code - Incidente sull'A1 all'altezza di Ponza Romano - Soratte. Strada chiusa per le operazioni di soccorso e traffico in tilt: in migliaia intrappolati mentre andavano a fare una gita fuori porta per il 1 maggio.

Incidente in autostrada A1, tamponamento fra cinque auto: code di otto chilometri in direzione Roma - Cinque automobili sono rimaste coinvolte in un incidente in autostrada, fra Ceprano e Frosinone: code di otto chilometri verso Roma.

Sulla #A1, per traffico intenso, code in uscita a Firenze Scandicci direzione Roma e rallentamenti tra Firenze nord e il bivio A1-Variante di Valico in direzione Bologna #viabiliTOS Vai su X

#videonotiziario - Edizione delle 17.30 #viabiliTOS ? In #A1, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze sud e Incisa Reggello verso Roma; code... Vai su Facebook

Tir prende fuoco sulla Pontina, chiuso un tratto di strada per incendio: traffico e code chilometriche; Pontina, chiusure per due mesi: stop al traffico tra Roma e Latina; Incidente in A1 vicino a Valmontone: traffico bloccato e lunghe code verso Roma.

Roma si ferma, traffico da incubo in città tra code e cantieri - Con la completa riapertura delle scuole, la Capitale si è trasformata anche oggi, lunedì 16 settembre, in un ... Riporta romatoday.it

Traffico Lazio del 09-07-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio Un saluto dalla redazione traffico rallentato per lavori sulla A24 roma- Scrive romadailynews.it