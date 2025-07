Torna West Coast Jam | ospite speciale il palermitano Avenir simbolo dell' elettronica sperimentale

Nuove traiettorie sonore a Palermo: sabato 20 luglio, all’interno dello spazio CitySea, torna West Coast Jam, rassegna dedicata all’esplorazione musicale tra ambienti elettronici, pulsazioni ipnotiche e derive analogiche. Un viaggio senza confini nel suono, che al suo quarto appuntamento ospita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Simon West torna al cinema con Fortitude, un nuovo film di spionaggio sulla Seconda Guerra Mondiale - Il regista britannico Simon West torna dietro la macchina da presa con Fortitude, un thriller storico e di spionaggio ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, prodotto da Simon Afram.

Samuel L. Jackson torna ritorna nel vecchio west con Pierce Brosnan: il trailer di The Unholy Trinity - Uscirà nei cinema del Nord America il 13 giugno il film western The Unholy Trinity, in cui Samuel L. Jackson e Pierce Brosnan non si vedono di buon occhio.

Calciomercato Inter, il West Ham torna su Bisseck: pronta l’offerta - di Redazione Calciomercato Inter, le ultime sul futuro di Yann Bisseck con l’interesse da parte del West Ham in Premier League.

Abbiamo il grande piacere di annunciare che per l' edizione 2025 di West Coast Meeting Finale Ligure ci saremo anche noi con una sezione dedicata alla cultura e all' impresa, per rafforzare il legame tra l’identità territoriale e il saper fare artigiano. Un' area di Vai su Facebook

Finalborgo: Bertinotti, Recalcati e Rampini tra gli ospiti al West Coast Meeting; West Coast Meeting a Finalborgo, stasera tra gli ospiti Massimo Recalcati; Fra la via Emilia e il west, il mitico film-concerto di Guccini torna in sala: ma perché oggi non sono più possibili live così?.

A Finale Ligure torna il West Coast Meeting: cinque giorni di ... - MSN - Dal 25 al 29 giugno 2025, nella suggestiva cornice dei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo, torna il West Coast Meeting, appuntamento ormai consolidato dell’estate ligure. Segnala msn.com

Torna il West Coast Meeting di Loano, con una rassegna di cinque giorni ... - Quest’anno il West Coast Meeting di Loano ha scelto come tema della sua ottava edizione una frase di Papa Francesco: Arda nei vostri cuori questa santa inquietudine. Si legge su bergamonews.it