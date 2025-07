UFFICIALE – Napoli Tommaso Bianchini nominato direttore generale dell’Area Business

Ufficiale, il nuovo ruolo di Tommaso Bianchini al Napoli La Ssc attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato la nomina come direttore generale dell’Area Business. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - UFFICIALE – Napoli, Tommaso Bianchini nominato direttore generale dell’Area Business

In questa notizia si parla di: ufficiale - napoli - tommaso - bianchini

Calciomercato Napoli, addio definitivo a Garnacho: c’è la conferma ufficiale - Per il Napoli sono arrivate delle dichiarazioni importanti di Garnacho sul suo futuro. Il Napoli, dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce, è atteso da un’altra gara molto importante.

Clamoroso Osimhen, arriva la smentita ufficiale: rischia di saltare l’addio al Napoli? - Il Napoli è disposto a cedere Victor Osimhen, ma nelle ultime ore la situazione si è complicata nettamente.

Ufficiale: Parma-Napoli si gioca domenica alle 20.45. In palio la salvezza dei crociati - Ufficiale: Parma-Napoli si giocherà domenica 18 maggio alle 20.45 al Tardini. Come avevamo anticipato ieri, il match si disputerà alle 20,45 di domenica prossima, e verrà giocato in contemporanea ad altre nove partite della Serie A.

La collaborazione con Coca-Cola proseguirĂ per altri 3 anni Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officier della SSC Napoli, annuncia che sono previste novitĂ importanti per i tifosi grazie alla relazione con il noto marchio di bevande #SSCNapoli #CocaC Vai su X

? Viaggio nel pianeta abbonamenti, tra aspetti positivi e negativi… A cura di @official_foffu https://pianetanapoli.it/la-guida-alla-campagna-abbonamenti-costi-e-non-solo/ Vai su Facebook

Tommaso Bianchini è il nuovo Direttore Generale dell'Area Business del Napoli: il messaggio di De Laurentiis; UFFICIALE – TOMMASO BIANCHINI NUOVO DG DELL'AREA BUSINESS DEL NAPOLI; Come il Napoli Calcio trasforma i sogni dei tifosi in opportunità di Business.

SSC Napoli annuncia: "Bianchini è stato nominato DG Area Business". I dettagli - E' tempo di annunci alla SSC Napoli con l'inizio della nuova stagione agonistica, cominciata quest'oggi con il raduno dei primi giocatori a Castel Volturno. Si legge su msn.com

Tommaso Bianchini è il nuovo Direttore Generale dell'Area Business del Napoli: il messaggio di De Laurentiis - Il club azzurro ha ufficializzato la promozione del dirigente, all'interno della società dal 2022 dopo le esperienze con Fiorentina e Venezia: il comunicato ... Lo riporta corrieredellosport.it