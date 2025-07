Cremonese il primo acquisto? È Romano Benito Mussolini pronipote del duce

Cremona, 14 luglio 2025 ‚Äst Non √® un figlio d'arte ma sicuramente porta un cognome, e anche un nome, che in qualche¬†modo pesano: lui √® Romano Benito Floriani Mussolini, giovane¬†calciatore, figlio di Alessandra Mussolini¬†e dell'imprenditore Mauro Floriani, pronipote di¬†Benito, e imparentato dunque anche con Sofia Loren, zia di¬†Alessandra. A dispetto di un albero genealogico comunque¬†impressionante, arriva alla Cremonese in punta di piedi, dopo¬†una dura gavetta. La societ√† grigiorossa lo ha¬†acquistato a¬†titolo temporaneo con opzione di riscatto dalla Lazio.¬† La Cremonese ha scelto: il nuovo tecnico √® Davide Nicola, esperto nelle salvezze impossibili Dalla Juve Stabia¬†. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

¬© Sport.quotidiano.net - Cremonese, il primo acquisto? √ą Romano Benito Mussolini, pronipote del duce