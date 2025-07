Carabinieri il generale Mannucci Benincasa inizia da Lecce il suo giro di visite

LECCE – Visita speciale per il comando provinciale di Lecce dei carabinieri. Nel primo pomeriggio di oggi il generale di brigata Iacopo Mannucci Benincasa, nominato da pochi giorni comandante della Legione carabinieri “Puglia”, è stato accolto in via Lupiae dal comandante provinciale, colonnello. 🔗 Leggi su Lecceprima.it