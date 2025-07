Garlasco è di ignoto 3 il Dna nella bocca di Chiara Poggi

Sono arrivati i risultati dell’incidente probatorio disposto nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: uno dei cinque campioni analizzati dal tampone orofaringeo di Chiara Poggi è stato attribuito a un uomo sconosciuto, ribattezzato “Ignoto 3”. Un altro corrisponde al profilo genetico dell’assistente del medico legale che eseguì l’autopsia nel 2007. Gli altri tre restano illeggibili. La genetista forense Denise Albani, nominata dal gip di Pavia come consulente per l’incidente probatorio, ha ora chiesto chiarimenti al medico legale che effettuò l’autopsia, il dottor Dario Ballardini. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, è di “ignoto 3” il Dna nella bocca di Chiara Poggi

